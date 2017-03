'Te pikante' reclame van Frans modehuis gebannen

De modellen zouden te dun zijn en de poses die ze aannemen onterend. De Franse autoriteiten hebben de pikante reclamecampagne voor de debuutcollectie van Anthony Vaccarello voor (Yves) Saint Laurent uit het straatbeeld gebannen. Er kwamen te veel klachten over binnen en die werden nu dus gegrond verklaard.

De Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), de Franse reclamewaakhond, heeft Saint Laurent aangemaand om de affiches niet langer te verspreiden en diegene die nog in het straatbeeld hangen aan te passen. Dat doet het naar verluidt nadat er heel wat klachten waren binnengekomen over de vrouwonvriendelijke billboards.

De vrouwen in netkousen en op rolschaatsen, maar ook met de benen opengespreid moesten nochtans de eerste collectie van de Belgische modeontwerper Anthony Vaccarello voor Saint Laurent promoten. Maar dat was dus buiten de ARPP gerekend en zijn directeur Stéphane Martin die in een interview met Women's Wear Daily de beelden eerder al als "vernederend", "aanzettend tot verkrachting en anorexia" beschreef. "Respect voor creatieve vrijheid is één ding, maar er moet ook respect zijn voor de consument", zei hij nog.

Bij YSL hebben ze voorlopig nog niet gereageerd op het voorval.

HIANDRA – FEBRUARY 6TH – FALL 17 - IDOL PREVIEW – #YSL06 BY @anthonyvaccarello PHOTOGRAPHED BY @inezandvinoodh #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent IDOL - AVAILABLE EXCLUSIVELY AT THE GRENELLE STORE IN PARIS FROM FEBRUARY 20TH Een bericht gedeeld door SAINT LAURENT (@ysl) op 10 Feb 2017 om 11:17 PST

FERNANDA – FEBRUARY 6TH – FALL 17 – IDOL PREVIEW – #YSL06 BY @anthonyvaccarello PHOTOGRAPHED BY @inezandvinoodh #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent IDOL - AVAILABLE EXCLUSIVELY AT THE GRENELLE STORE IN PARIS FROM FEBRUARY 20TH Een bericht gedeeld door SAINT LAURENT (@ysl) op 10 Feb 2017 om 10:41 PST