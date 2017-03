VIDEO. Maastrichtse cementgroeve krijgt spectaculaire zwemvijver met strand

Riemst - ENCI gaat zijn cementgroeve in Maastricht openstellen voor het publiek. De spectaculair ogende site, met zijn afgronden van 20 tot 30 meter diep, krijgt een zwemvijver met strand. En er komt ook een wandelpad dwars door de groeve. Een ploeg van TVL kreeg alvast een rondleiding.

In 2018 stopt ENCI met de ontginning, maar het bedrijf blijft wel cement produceren. De site moet een samensmelting worden van industrie, natuur en recreatie. De plek is in een ronding gemaakt, die naar het zuiden gericht is. Daardoor ontstaat er een microklimaat, waarin de temperatuur 5 tot 8 graden warmer kan zijn, door de ligging.

Jaarlijks worden er 200.000 tot 300.000 bezoekers verwacht. Toeristisch wil de gemeente Riemst ook een graantje meepikken. De stad bekijkt hoe het voor een vlotte toegang kan zorgen vanuit Belgisch-Limburg.