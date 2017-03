Turken hacken website Nederlands-Limburgs bedrijf... en dreigen nog 1.500 sites plat te leggen

De website van autobedrijf Schaepkens uit het Nederlands-Limburgse Klimmen is door de Turken gehackt. Dat schrijft Dagblad De Limburger.

Wie de site wil bezoeken krijgt een zwarte site met een filmpje te zien met de Turkse vlag. Daaronder de tekst “You Dutchs think we won’t do anything, but you are wrong. We will never forget what you did against us….’

Het Klimmense autobedrijf ontdekte de hack vanochtend. Het bedrijf doet aangifte bij de politie. De Turkse hackers hebben aangekondigd dat er meer dan 1.500 sites worden plat gelegd in Nederland.