Je kan nooit voor iedereen goed doen, dat heeft Youri Tielemans nog maar eens aan den lijve ondervonden. De Anderlecht-middenvelder werd nog maar pas papa en toen hij na de winst tegen Waasland-Beveren een cadeautje kreeg voor zijn pasgeboren baby, liep het mis. Tielemans bedankte de fan door zijn truitje af te geven in ruil. Maar... het jongetje dat naast het gelukkige meisje in kwestie zat, barstte in tranen uit toen hij door had dat dat truitje dus niét voor hem was. Hartverscheurend...