“We vragen de jury om Essah schuldig te verklaren aan de moord op Erik Janssen”

Tongeren / Dilsen-Stokkem - In de ogen van advocaten Tim Op de Beeck en Kristel Jansens, die de burgerlijke partijen vertegenwoordigen, is de 23-jarige Abdullah Essah schuldig aan de moord op de 50-jarige Erik Janssen in Dilsen-Stokkem. “Abdullah is de enige die weet wat er zich in de nacht van 21 op 22 oktober 2013 heeft afgespeeld in het huis van Erik Janssen. Essah heeft volgens ons Erik Janssen eerst op brutale wijze verkracht. Misschien is Essah nog eerst naar het toilet gegaan om de sleutel van de voordeur te halen en in zijn zak te steken zodat hij de vluchtweg voor Erik kon afsluiten,” zeiden de raadslieden.

“Erik was gewoon aan het slapen en werd in zijn slaapkamer verrast. Essah dwong Erik tot seks en hield daarbij een mes in zijn nek, vandaar de puntbloedingen en schrammetjes. Het was een brutale verkrachting, waardoor de endeldarm gescheurd was”, aldus Op de Beeck. “Boven in de slaapkamer moet de eerste messteek zijn toegebracht. Ik ben ervan overtuigd dat hij nadien is blijven proberen om Erik te verkrachten. Die probeerde via de trap naar beneden te vluchten. Onderaan de trap heeft Erik over het muurtje gehangen, want dat zat onder het bloed. Het pleisterwerk is vervangen moeten worden, want Essah had de muren rood geverfd, zoals hij zelf verklaarde.”

Volgens de advocaat waren de snij- en steekletsels aanvankelijk niet levensbedreigend. “Erik Janssen heeft dus alles bewust moeten meemaken. In het anderhalf uur, dat Essah gebruikte om Janssen te doden, had Janssen nog gered kunnen worden, maar neen. Abdullah speelde God de Vader. Als een Romeinse keizer hield hij zijn duim omhoog of omlaag. Met pletkracht wurgde hij uiteindelijk zijn slachtoffer. Erik heeft het licht zien uitgaan. Het was ongeziene gruwel, pure sadisme.

Op de Beeck vroeg de jury om Essah schuldig te verklaren aan doodslag met voorbedachtheid, moord dus. Na de burgerlijke partijen kreeg openbare aanklager Alexandra Van Kelst het woord.