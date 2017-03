Frieda Gijbels doet gooi naar de fusiesjerp voor N-VA

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek -

Frieda Gijbels uit Ellikom zal in 2018 lijsttrekker voor N-VA zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in de nieuwe fusiegemeente. Met de 42-jarige tandartsspecialiste gooien de Vlaams-nationalisten van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek een vrouw in de strijd om de burgemeesterssjerp. Gijbels is gehuwd met de huidige fractieleider in de gemeenteraad in Meeuwen-Gruitrode. “Ons accent zal liggen op de leefbaarheid van de dorpskernen”, klinkt de nieuwe burgemeesterskandidaat.