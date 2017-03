Vijf inbraken in één nacht in Bolderberg

Heusden-Zolder -

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn minstens vijf inbraken of inbraakpogingen gebeurd in Bolderberg en een in Zolder. Omdat bijna alles zich afspeelde op amper 2 vierkante kilometer wordt vermoed dat het om dezelfde daders gaat. De recherche van de lokale politie is bezig met een onderzoek.