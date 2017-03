FIA onderzoekt tweede plaats van Ogier in Rally van Mexico

De Internationale Automobielfederatie FIA gaat de tweede plaats van de Fransman Sébastien Ogier (M-Sport/Ford) in de Rally van Mexico onderzoeken. Dat raakte zondag bekend. De versnellingsbak van de regerende wereldkampioen zal onder de loep genomen worden, er is nog geen datum voor het onderzoek bekend.

Ogier eindigde zondag als tweede in de Rally van Mexico, de derde manche van het WRC-rallykampioenschap. Hij had in de eindstand 13.8 seconden achterstand op de Britse winnaar Kris Meeke (Citroën C3). Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai i20) legde beslag op de derde plaats.

Dankzij zijn tweede plaats werd viervoudig wereldkampioen Ogier opnieuw leider in de WK-stand. Hij heeft 66 punten, acht meer dan eerste achtervolger Jari-Matti Latvala (Fin/Toyota Yaris).

De vierde rally van dit seizoen wordt van 6 tot 9 april op het Franse eiland Corsica gereden