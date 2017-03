”Sexy vrouw moet niet zeuren als ze wordt nageroepen”

Een kwart van de Nederlanders vindt dat een vrouw die zich sexy kleedt niet moet klagen als ze seksueel getinte opmerkingen te horen krijgt. Dat blijkt uit een representatieve peiling onder duizend Nederlanders door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van kenniscentrum seksualiteit Rutgers die vandaag verschijnt.

13 procent - zowel mannen als vrouwen - vindt dat een meisje in een kort rokje ook niet moet zeuren als ze wordt lastiggevallen. Dat blijkt uit de enquête. Daarin staat ook dat een op de vijf mannen vindt dat seksuele intimidatie wordt ‘overdreven’, terwijl 38 procent van de vrouwen het afgelopen jaar gefluit of naroepen op straat meemaakte. Bij jonge vrouwen tussen 18 en 30 jaar is dat zelfs de helft. Zij kregen dan door een volslagen vreemde toegeroepen dat ze er ‘lekker’ uitzagen.

Zorgwekkend

Stichting Rutgers vindt de nieuwe cijfers zorgwekkend. ”Dit legt een dubbele moraal in de samenleving bloot’’, stelt directeur Ton Coenen. Volgens hem wordt de verantwoordelijkheid voor seksueel grensoverschrijdend gedrag met het ‘korte-rokjesargument’ toch nog vaak bij meisjes en vrouwen gelegd. ”Dat is een beetje hypocriet. We vinden het niet kunnen, maar als je dan doorvraagt hoor je ‘eigenlijk kan het niet, maar toch...’.’’

Volgens Rutgers moet de politiek ‘een maatschappelijke cultuuromslag’ teweegbrengen. Daarom tekent de organisatie vandaag een stembusakkoord met PvdA, SP, D66, GroenLinks, 50Plus en de Partij voor de Dieren. In zo’n akkoord maken partijen in verkiezingstijd afspraken over hun inzet bij de kabinetsformatie.

Ontoelaatbaar

In het akkoord ‘Handen thuis!’ staat onder andere dat seksuele voorlichting op scholen meer aandacht moet besteden aan seksuele vorming en het aangeven van grenzen en dat docenten beter moeten worden geschoold. Ook tekenen de partijen ervoor dat het volgende kabinet moet zorgen dat de cijfers over ontoelaatbaar seksueel gedrag omlaag gaan. Volgens Rutgers heeft 40 procent van de vrouwen en 13 procent van de mannen een vorm van fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt.