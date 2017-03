Ruzie om loslopende hond loopt uit de hand: hardloper neergestoken

Zondagmiddag rond 14.00 uur is nabij het Savelsbos in Cadier en Keer een man neergestoken.

De man, van rond de vijftig, was aan het hardlopen met zijn hond. Hij zou ruzie hebben gekregen met een groepje van vier mensen die ook hun hond aan het uitlaten waren. De woordenwisslingen zou gaan over het feit dat de hond van het slachtoffer los liep, verklaart een omstander.

Het slachtoffer werd eerst in het gezicht gespoten met pepperspray waarna hij in zijn arm werd gestoken met een mes. Meerdere getuigen troffen de man hevig bloedend aan. Zij belden de 112. Het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met het slachtoffer gaat, is nog niet bekend.

De gewonde man wees de groep van vier, die zich uit de voeten maakte, aan als dader. Het zou gaan om twee vrouwen en twee mannen tussen de 25 en 50 jaar.

De politie bevestigt tegenover De Limburger dat een man en een vrouw uit dat groepje zijn aangehouden.