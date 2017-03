Antwerp-fan mag na 13 jaar weer alcohol drinken

Julien De Ridder (51), de Antwerp-supporter die na een weddenschap twaalf plus één jaar geen druppel alcohol heeft aangeraakt, zal zijn eerste glas vanavond drinken op tv, in Van Gils & Gasten.

Julien De Ridder is voorzitter van supportersclub Classics Fancrew. Dertien jaar geleden sloot hij met Bernt Evens, oud-linksachter van RAFC, een bijzondere weddenschap af. “Ik drink geen druppel alcohol meer tot het behoud in eerste klasse verzekerd is, of tot we opnieuw naar eerste klasse promoveren”, zei de Ridder die eerste januari. Enkele maanden later degradeerde Antwerp naar tweede klasse.

Sinds die dag is De Ridder geheelonthouder, vertelde hij vorige week in Gazet van Antwerpen. Zelfs het dessert sabayon, waarin wijn zit, liet hij plichtbewust staan.

Sinds zaterdagavond mocht het dus weer, alcohol drinken. Een mens zou denken dat De Ridder er in Roeselare meteen stevig is ingevlogen, maar niets is minder waar. “Ik weet dat de alcohol na al die jaren bij mij stevig zou aankomen”, zegt De Ridder, “en ik wou niks van het spektakel missen.”

De primeur van De Ridders eerste glas – “bubbels of bier, dat maakt mij eigenlijk niks uit” – gaat naar het praatprogramma Van Gils & Gasten op Eén. Dat heeft ook notoir Antwerp-supporter en regisseur Luk Wyns uitgenodigd. “Het zal gaan sprankelen, dat is zeker”, zegt De Ridder. Maar wat na die eerste keer? “Ik wil niet opnieuw de weg op van voor de weddenschap. Ik was een weekenddrinker, maar het werd wel altijd te veel. Ik kende geen grenzen meer. Door volledig nuchter te blijven, kon ik ook het voetbal veel nuchterder bekijken. Niet alleen tijdens de match maar ook erna. Ik heb in mijn nuchtere periode mijn vrouw leren kennen en ook zij is een extra stimulans geweest. Ik weet nu dat drank bij het voetbal niet nodig is, ook al denken mensen dat vaak, maar af en toe en matig, dat zal wel weer plezant zijn.”