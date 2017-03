VIDEO. Rallywinnaar raakt de weg kwijt

Unieke beelden uit de Rally van Mexico, waar Kris Meeke even het noorden kwijt raakte. De Noord-Ier ging in de slotkilometers van de baan en in zijn haast om de weg terug te vinden reed hij verloren tussen geparkeerde auto’s. Uiteindelijk kwam het toch nog goed: Meeke kon voort en won de wedstrijd, waarin onze landgenoot Thierry Neuville derde werd.

Meeke is niet de eerste autoracer die de weg kwijt raakte. Nog erger was deze Amerikaanse Corvette-rijder, die vorig jaar tijdens een race op het circuit van Sebring plots op de openbare weg terechtkwam.