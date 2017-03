“Tonen waartoe Negan in staat is”

Zombies, je kan er maar zoveel tot moes slaan voor het begint te vervelen. Iets wat de makers van ‘The Walking Dead’ gelukkig in de mot kregen. Hun antwoord? Negan: de overtreffende trap van slechterik, die weer spanning én liters bloed in de langstlopende zombieserie op televisie bracht. “Ik geniet daar heus niet van, om mensen de kop in te slaan”, zweert acteur Jeffrey Dean Morgan. Die was afgelopen week met Daryl (Norman Reedus) en regisseur Greg Nicotero in Amsterdam om te praten over het zevende seizoen van een van ’s werelds populairste series.