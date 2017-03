De rel tussen Nederland en Turkije is ongezien in de beschaafde omgang van staten met elkaar

De Turkse president Erdogan is een tevreden man, zo vermoeden we. Al weken stuurt hij zijn ministers uit om in West-Europese landen de lokale bevolking van Turkse komaf op te roepen ‘ja’ te stemmen op zijn voorstel hem alle macht te geven, goed wetende dat die West-Europese landen dat zeer vervelend vinden.

Omdat politieke tegenstellingen in Turkije makkelijk overwaaien naar de Turkse gemeenschappen in West-Europa, zijn de West-Europese landen met grote Turkse bevolkingsgroepen extra op hun hoede bij dergelijke politieke meetings. Een aantal landen heeft de voorbije weken sommige meetings verboden en andere toegelaten. Een gulden middenweg die Erdogan blijkbaar niet bevredigde, gezien zijn nazismeverwijten aan Duitsland vorige week.

Zaterdag kreeg Erdogan dan toch het incident waar hij op zat te wachten. Niet toevallig in Nederland, waar de kiezers overmorgen eigenlijk voor of tegen Geert Wilders moeten stemmen. Na uitspraken van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu op de Turkse televisie, trok Nederland de toezegging in dat die zaterdagavond in Rotterdam mocht komen spreken. Woede in Ankara, en even later bleek dat de Turkse minister voor Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya onderweg was van Duitsland naar Nederland, met de auto, en zonder enige afspraak met Nederland.

Wat volgde was een schouwspel dat ongezien is in de beschaafde omgang van staten met elkaar. Zo was er ook een nepkonvooi richting Nederland gestuurd om de Nederlandse politie op een dwaalspoor te brengen, en bleek de Turkse consul in Rotterdam achter de rug van de Nederlanders zijn volksgenoten opgeroepen te hebben massaal naar het consulaat te komen. Minister Kaya werd alsnog onderschept aan de achterdeur van het consulaat en na urenlange vergeefse onderhandelingen onder zachte dwang terug naar de Duitse grens gebracht. De verwachte rellen met de opgetrommelde Nederlandse Turken bleven niet uit.

In Ankara riep Erdogan om wraak en dreigde dat excuses niet voldoende zullen zijn. In Nederland lieten zowel premier Rutte als minister van Buitenlandse Zaken Koenders horen dat ze er niet over piekeren excuses aan te bieden.

Wij vermoeden dat de Turkse president zeer goed inschatte hoe de Nederlandse regering op vier dagen voor de verkiezingen zou reageren op zijn provocatie en heel tevreden is met het effect. De hele Turkse bevolking is verenigd in woede over het Nederlandse affront en zelfs de oppositie staat achter hem.

En uiteindelijk heeft ook Mark Rutte zo vlak voor de verkiezingen de kans niet laten liggen om te laten zien dat hij niet met zich laat sollen, en Geert Wilders de wind uit de zeilen genomen.