Houben: "Missen van play-off 1 is mislukking, maar geen drama"

Het heeft niet mogen zijn voor KRC Genk. Ondanks een mooie 0-4 overwinning tegen Westerlo, wordt Racing naar play-off 2 verwezen. "Het is een mislukking, maar geen drama", blijft voorzitter Herbert Houben nog enigszins positief.

"We hebben te weinig punten gehaald, zo simpel is het. Vandaag hebben we gedaan wat moest, maar we hebben het onderweg laten liggen", vatte coach Stuyvenberg het seizoen van Genk samen.

Geen play-off 1 dus, hoewel heel Genk er rotsvast van overtuigd is dat de club daar wel thuishoort. "Zeker op basis van het voetbal van de laatste weken. Maar de competitie is meer dan de laatste paar weken. We zijn grote jongens, we moeten blijven doorgaan en dat zullen we ook doen", zegt Houben.

Emotioneel moment

Voor iedereen bij Genk was het een emotionele namiddag, maar zeker voor Thomas Buffel. Voor het eerst sinds het overlijden van zijn vrouw, startte hij in de basis. Hij bedankte de club en fans voor hun steun met een goaltje. "Dat was toch een emotioneel moment. Het is jammer dat we play-off 1 missen, maar we hebben nog zoveel om naar uit te kijken. We kunnen geschiedenis schrijven in de Europa League", blikte hij al meteen weer vooruit.