Papieren doodsbrief sterft uit

Hasselt - Steeds vaker kiezen nabestaanden ervoor om overlijdensberichten via het internet te verzenden in plaats van langs de gebruikelijke weg via de post. Begrafenisondernemers verwachten dan ook dat de traditionele papieren doodsbrief helemaal gaat verdwijnen. “En daar zullen we zelfs geen tien jaar meer op moeten wachten”, zegt Bert Donkers van Donkers-Cuypers Uitvaartverzorging.

Steeds minder mensen ontvangen nog papieren doodsbrieven in hun brievenbus. Die tendens zet zich al enkele jaren door. “Vroeger werden rouwbrieven naar de hele dorpsgemeenschap verstuurd. Dat is ...