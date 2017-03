Klokkenluiders HAZODI krijgen ongelijk van Raad van State

Hasselt -

De Raad van State – de hoogste administratieve rechtbank van het land - heeft op 7 maart met drie arresten het lot bezegeld van de HAZODI-affaire die in het najaar van 2011 losbarstte. In de uitspraken staat dat de vrouwelijke klokkenluiders jarenlang te hoog waren ingeschaald en dus te veel loon van de politiezone HAZODI ontvingen. De politiezone heeft inmiddels een andere naam – Limburg Regio Hoofdstad – en werd door de Raad van State over haar aanpak van de HAZODI-affaire in het gelijk gesteld.