As VV en RC Boxberg zijn de eerste twee kampioenen in het provinciaal voetbal. In vierde provinciale D speelde As VV kampioen na 0-2 winst op het veld van Voorshoven. Eerste achtervolger Molenbeersel ging met 2-1 de boot in bij Rekem waardoor de troepen van Mauro Simone al na de 23ste speeldag de titel konden vieren.