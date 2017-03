Genk -

De diplomatieke rel tussen Turkije en Nederland is ook de Turkse gemeenschap in Limburg niet ontgaan. Zo stelde een reportageploeg van VRT NIEUWS zondagochtend in Genk vast dat de Turken daar maar weinig begrip hebben voor de houding van onze noorderburen. Al vinden ze ook dat president Erdogan wat te ver is gegaan met zijn uitspraken over nazistische praktijken.