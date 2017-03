Overzicht: Zo zien Play-Off 1 en Play-Off 2 eruit

Anderlecht trekt als leider Play-Off 1 in. Foto: BELGA

De kaarten zijn geschud in de Jupiler Pro League: de felbegeerde tickets voor Play-Off 1 zijn verdeeld en ook Play-Off 2 kent zijn onderverdeling. Maar hoe ziet die Play-Off 1 er nu concreet uit? En wie speelt in welke groep van Play-Off 2? Ontdek het hieronder!

Play-Off 1

De samenstelling met aangepast puntentotaal (ploegen met een + achter hun puntentotaal hebben een half punt extra gekregen):

1. Anderlecht - 31+ punten

2. Club Brugge - 30+ punten

3. Zulte Waregem - 27 punten

4. AA Gent - 25 punten

5. KV Oostende - 25 punten

6. Charleroi - 25+ punten

De eerste zes ploegen uit de Jupiler Pro League mogen zich opmaken voor Play-Off 1. In een ultieme eindstrijd maken zij onderling uit wie de titel grijpt en wie de overige Europese tickets in beslag nemen. Net zoals de afgelopen seizoenen worden bij aanvang de punten uit de reguliere competitie gehalveerd. Als dat resulteert in een niet-geheel getal, wordt het puntenaantal afgerond naar boven.

De kampioen plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. De vice-kampioen speelt de derde voorronde voor het kampioenenbal. De nummers drie en vier moeten naar de derde voorronde van de Europa League. Als de ploeg die vierde eindigt ook de beker wint, wat niet onmogelijk is met KV Oostende en Zulte Waregem in Play-Off 1 en de bekerfinale, krijgt die een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League en speelt de winnaar van Play-Off 2 tegen de vijfde om een plaats in de derde voorronde van de Europa League.

Nog dit: als de eerste en tweede in het klassement eindigen met gelijk aantal punten, dan wordt er eerst gekeken of een van beide ploegen een half punt kreeg door de puntenafronding na de reguliere competitie. Daarna geven de gewonnen wedstrijden de doorslag, gevolgd door doelsaldo en gemaakte doelpunten.

De speeldagen:

De eerste speeldag van Play-Off 1 vindt plaats in het weekend van 31 maart tot 2 april. De laatste speeldag is van 19 tot 21 mei. De kalender wordt morgen bekendgemaakt.

Play-Off 2

De ploegen die niet in de top-6 konden eindigen spelen Play-Off 2. Daar worden de nummer 7 tot 15 uit eerste klasse onderverdeeld in twee groepen, aangevuld met de drie beste ploegen uit de eindrangschikking van 1B. Alle ploegen beginnen met 0 punten en op het einde maken de winnaar van groep A en groep B in twee onderlinge duels uit wie zich tot winnaar van Play-Off 2 kroont, mits een Europese licentie. Die speelt dan op zijn beurt tegen de vierde uit Play-Off 1 om een Europese ticket en een ultieme kans op Europees voetbal.

Groep A

De samenstelling:

KV Mechelen

Standard

STVV

Waasland-Beveren

Lierse

Union

Groep A van Play-Off 2 wordt gevormd door de nummers 7,9,12 en 14 uit 1A en daar komen de winnaar en de derde van de globale eindstand uit 1B bij. Uit 1B komt Lierse, dat niet meedeed aan de barragematchen voor promotie, merkwaardig genoeg als winnaar over, samen met Union. De Waalse ploeg eindigde vierde, maar omdat Antwerp promoveert naar de hoogste voetbalafdeling is ze dus de derde beste ploeg in de vroegere tweede klasse. De winnaar uit deze groep speelt twee matchen tegen de winnaar van groep B om de winnaar van Play-Off 2 aan te duiden.

Groep B

De samenstelling:

Racing Genk

KV Kortrijk

Lokeren

KAS Eupen

Moeskroen

Roeselare

Groep B van Play-Off 2 wordt gevormd door 8ste, 10de, 11de en 15de uit 1A en daar komt de tweede van de globale eindstand uit 1B bij (Roeselare). De winnaar uit deze groep speelt twee matchen tegen de winnaar van groep A om de winnaar van Play-Off 2 aan te duiden.

Degradatie

Westerlo degradeert als laatste in de reguliere competitie meteen naar 1B. De plaats van de Kempenaren in de hoogste afdeling wordt ingenomen door Antwerp. Beide ploegen spelen geen Play-Offs en treden pas terug in actie bij het begin van volgend voetbalseizoen eind juli.