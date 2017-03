College en internaat zetten deuren open

Bree / Peer - Breng deze middag een bezoek aan onze gloednieuwe scholencampus in Peer. Zowel het internaat, de sporthal als de school openen hun deuren van 13 tot 18 uur. Locatie: Collegelaan 24 in Peer.

Directeur Lisette Loos en adjunct Natasja Van Eygen: “Ervaar de warme sfeer en maak kennis met al onze studierichtingen en activiteiten. Inschrijven voor het nieuwe schooljaar is mogelijk. Een enthousiast personeelsteam verwelkomt je, onder meer met rondleidingen in kleine groepjes zodat je op je eigen tempo met ‘de grote school’ kan kennismaken. We brengen onze slogan ‘Sterk onderwijs, warme sfeer’ immers graag in de praktijk.”