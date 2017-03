Beke: “Turkse problemen niet importeren in België”

CD&V en Open Vld zijn geen voorstander van een algemeen verbod op bijeenkomsten waar Turkse gezagsdragers komen spreken met het oog op het referendum van 16 april in Turkije. CD&V-partijvoorzitter Wouter Beke vindt de reactie van Turks president Erdogan zorgwekkend. Dat zei hij in ‘De Zevende Dag’ op één. Hij wil de problemen van Turkije “niet importeren” in België.

“Ik maak me zorgen over de situatie in Turkije. Hoe Erdogan reageert op de problemen in zijn land is zorgwekkend”, zegt Wouter Beke. Zo vindt hij de reactie van Erdogan op de coup in Turkije van vorig jaar niet goed. Hij roept Turkije op om de eigen wetten te respecteren, en wil dat ze een voorbeeld voor zichzelf stellen.

“Ik vind dat we de debatten en de problemen van Turkije niet mogen importeren in ons land”, zegt Beke. “We mogen onze algemene principes van vrijheid van meningsuiting en vergaderen niet weggooien, maar de polarisering dreigt een contraproductief effect te hebben.”

“Methoden van Erdogan niet gebruiken om Erdogan te bestrijden”

Ook Kamerlid Annemie Turtelboom volgt die redenering en steunt de Nederlandse premier Mark Rutte na de uitwijzing van de Turkse minister van Familiezaken, omdat de veiligheid en openbare orde niet verzekerd waren. “Laat ons de methoden van Erdogan niet gebruiken om Erdogan te bestrijden. Ik pas ervoor dat één iemand zou kunnen beslissen wie wel en wie niet wordt toegelaten”, aldus de voormalige minister.