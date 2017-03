Jongen (10) vindt het spaargeld van opa en gebruikt het op creatieve manier

Toen een 10-jarige jongen aan het rondkijken was in het huis van zijn grootvader, vond hij een hele voorraad spaargeld. Daar kon hij heel wat leuks mee doen, besefte hij. De Spaanse jongen aarzelde niet en nam bijna alle 100 euro briefjes mee naar zijn school in Caldes de Montbui, vlakbij Barcelona. De 10.000 euro jaagde hij er in een mum van tijd door.

Hij zal daar heel wat vriendjes mee gemaakt hebben, want in plaats van met het geld allerlei spelletjes of snoep te kopen, deelde hij het uit aan zijn eigen klasgenoten. Die namen het geld met veel plezier aan, maar sommige lieten het ook zien aan hun ouders. Sommige van hen contacteerde de school, om erachter te komen hoe hun kinderen plots aan zo veel geld raakten.

Ook zijn grootvader was ondertussen tot de choquerende constatering gekomen dat zijn spaargeld verdwenen was. Hij had altijd gedacht dat het niet veilig was om het op de bank te laten staan, maar zag nu hoe gevaarlijk het was om het cash in huis te laten liggen.

De man heeft via een WhatsApp-groep waarin de leerkrachten en ouders van de leerlingen zitten, een oproep gedaan in de hoop zijn geld te kunnen recupereren. Hij heeft het spaargeld immers broodnodig, want hij sukkelt met zijn gezondheid en medische kosten in Spanje kunnen heel hoog oplopen.

“Ik weet niet of ik het zelf had teruggegeven”, zei een moeder aan de schoolpoort tegen de lokale media. “Maar ik vind het best wel grappig eigenlijk.” Een andere vader klinkt eerder vermanend: “Ze hadden het geld beter moeten verstoppen, kinderen blijven toch kinderen, hé.”