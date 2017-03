Moord op jaagpad was wraakactie: “Door hem moest ik moeder neersteken”

De moord op Norbert Bocher (49) langs het jaagpad in Zeebrugge, afgelopen week, was een wraakactie. Dat heeft dader Oliver B. (42) verteld aan zijn ondervragers.

Eenzaat Oliver B. verklaarde dat hij eerst zijn moeder Renate heeft omgebracht, in haar huis in Blankenberge. Volgens de Duitser ging hij daarmee in op de wens van zijn doodzieke moeder, een Duitse schrijfster. Hij wilde haar met enkele pillen doen inslapen. Die had hij via Bocher verkregen. Maar de pillen werkten niet en maakten de moeder alleen maar versuft. “Ik moest daarom mijn moeder met een mes neersteken”, aldus de dader.

Oliver B. was razend op Bocher. Hij gaf hem de schuld omdat een sereen afscheid mislukt was. Hij lokte hem daarom naar het jaagpad en schoot hem door het hoofd. Daarna keerde hij naar zijn huis terug en stak de woning in brand, om de moord te verdoezelen.

Donderdagavond gaf Oliver B. zichzelf aan bij de Brugse politie. Al die tijd had hij in de kuststreek rondgedoold. Zijn verklaringen roepen heel wat vragen op bij de Brugse speurders. Ze zijn op sommige vlakken tegenstrijdig. B. zal opnieuw worden ondervraagd.