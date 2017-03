Turkse minister Nederland uitgezet als "ongewenste vreemdeling"

De Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya is Nederland uitgezet als "ongewenste vreemdeling". Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zaterdagnacht in een toelichting op de situatie die zaterdag was ontstaan bij het Turkse consulaat.

De Turkse minister is op dit moment onderweg naar Duitsland, onder begeleiding. Ook haar begeleiders en beveiligers rijden mee op weg naar de grens. "Ze is door de Nederlandse regering "ongewenste vreemdeling" verklaard, en de regels schrijven voor dat je zo iemand uitzet naar het land waar die vandaan gekomen is, Duitsland", zo legde de burgemeester uit.

Hij zei dat de consul "op schandalige wijze" gelogen had over wat de bedoeling was. "Hij heeft op enig moment toch heel veel mensen opgeroepen om naar het consulaat te komen omdat de minister naar daar zou komen", verklaarde hij aan de Nederlandse openbare omroep NOS. Hij voegde toe dat de misleiding nog verder ging dan dat, omdat de Turkse minister in verschillende colonnes naar Rotterdam werd gereden. "Daardoor gingen onze manschappen achter een andere colonne aan dan die waar de minister inzat. Maar uiteindelijk is ze toch onderschept achter het consulaat, daar is ze door onze manschappen staande gehouden." Daar moest volgens Aboutaleb nog urenlang onderhandeld worden om haar uit de auto te krijgen en haar te kunnen uitzetten. Het was ook niet duidelijk of haar begeleiders en beveiligers gewapend waren of niet. Bij de onderhandelingen waren Buitenlandse Zaken, de minister-president en de gemeente betrokken. Om iets na middernacht kon ze uiteindelijk uitgezet worden.

Aboutaleb hoopt dat er de komende periode een diplomatiek gesprek op gang komt tussen Turkije en Nederland en dat de verhoudingen worden geklaard. Hij heeft er grote moeite mee dat de Turkse regering Nederland verwijt er nazi-praktijken op na te houden. "We zijn weggezet als nazaten van nazi's. Zouden ze wel weten dat ik burgemeester ben in een land dat door de nazi's is gebombardeerd?"

"Onverantwoord"

Het bezoek van de Turkse minister was "onverantwoord". Dat zegt de Nederlandse premier Mark Rutte in de nacht van zaterdag op zondag. Het kabinet-Rutte noemt de Turkse verbale agressie van zaterdag, na de intrekking van de landingsrechten voor het toestel van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu, "onacceptabel".

"Het bezoek van de Turkse minister Kaya van Familiezaken was in deze context onverantwoord. In contact met de Turkse autoriteiten is deze boodschap nogmaals overgebracht en is aangegeven dat minister Kaya niet welkom is in Nederland. Nederland werkt er niet aan mee dat Turkse ministers in Nederland publiekelijk politiek campagne voeren. Desondanks heeft zij besloten af te reizen", stelt het kabinet van Rutte in een verklaring.

Bij haar aankomst in Rotterdam kreeg de minister volgens Rutte alle opties aangeboden om te vertrekken. Ook bij het consulaat werd ze meerdere keren verzocht om terug te reizen. "Zowel minister-president Rutte als minister Koenders (de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, red.) hebben met hun ambtgenoten gebeld. Het onderlinge overleg heeft ertoe geleid dat minister Kaya wordt uitgeleid om het land via de Duitse grens te verlaten", klinkt het . Het kabinet benadrukt nog dat Nederland voorstander blijft van overleg met Turkije.

Düsseldorf en Ankara

Ook in het Duitse Düsseldorf en het Turkse Ankara verzamelden in de nacht van zaterdag op zondag Turken bij de Nederlandse consulaten om te protesteren tegen de beslissing van de Nederlandse regering. In Düsseldorf scanderen aanhangers van de regeringspartij AKP leuzen over "Nazi-Nederland"; Ze brachten ook de wolvengroet, het herkenningsgebaar van de Turkse nationalisten.

In Turkije kwamen volgens het Turkse persagentschap Anadolu in de nacht van zaterdag op zondag honderden mensen samen aan de Nederlandse ambassade in Ankara en het Nederlandse consulaat in Istanbul. De betogers droegen Turkse vlagen en ook daar waren slogans tegen de Nederlandse regering te horen. Sommigen hadden bordjes met daarop "JA" bij zich, een verwijzing naar het komende referendum in april over de Turkse grondwet.