Woedend fuifbeest in mini-jurk haalt indrukwekkende vechtkunsten boven

De uitgaansbuurt in Gants Hill, een district nabij de Britse hoofdstad Londen, werd enkele weken geleden opgeschrikt door een gewelddadige vechtpartij. Een feestende vrouw in witte mini-jurk was verwikkeld in een verhitte discussie met een andere vrouw toen haar stoppen plots doorsloegen. Met één vliegende trap vloerde ze een man en een vrouw, waarna ze nog enkele rake klappen en schoppen uitdeelde.

De schokkende vechtpartij begon op de stoep van een nachtclub in de nacht van 25 februari. Volgens getuigen ontstond er na sluitingstijd ruzie tussen twee vrouwen omdat ze allebei de aandacht van dezelfde man wilden.

Op de beelden van de vechtpartij is te zien hoe de woedende dame in mini-jurk een man en vrouw vloert met een welgemikte karatetrap. Daarna gaat ze door met haar aanval en bewerkt ze nog een andere man met haar vuisten tot die ook valt. Het meisje gaat uiteindelijk zelf tegen de vlakte, maar geeft zich niet gewonnen en trapt wild in het rond. Even later is ze alweer overeind gekrabbeld en trekt ze een blonde vrouw tegen de straatstenen door haar letterlijk en figuurlijk in de haren te vliegen.

Volgens de lokale politie werd er door geen enkele betrokkene klacht ingediend en werd er niemand gearresteerd. Er raakte ook niemand gewond. De beelden van de nachtelijke knokpartij werden op Twitter gepubliceerd en werden ondertussen al meer dan duizend keer gedeeld.