Druyts tweede in slotrit van Setmana Ciclista Valenciana

Het scheelde maar weinig of Kelly Druyts zorgde vandaag in de slotrit van de Setmana Ciclista Valenciana voor een tweede Belgisch ritsucces. De sprintster van Sport Vlaanderen-Guill d’Or kwam in de slotrit, die werd verreden in de straten van Valencia, een twintigtal meter tekort om de ontsnapte Ierse Lydia Bolan te remonteren.

Druyts toonde zich nadien de snelste van het hele pak. De eindzege van de Deense Cecilie Uttrip Ludwig kwam niet meer in gevaar. Twee Belgen eindigden in de top tien: Ann-Sophie Duyck, die ook het podium opmocht als eindlaureate van de bergprijs, werd vijfde, Kelly Van den Steen, die tweede werd in het jongrenklassement, finishte op de tiende plaats.