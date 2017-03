NEEN, IN DIEPENBEEK WAS ER GEEN STONEHENGE

Diepenbeek -

Heemkundige kring Alvermenneke uit Diepenbeek laat de wereld in 1979 weten het Limburgse Stonehenge ontdekt te hebben. De BRT komt filmen, weekblad Panorama wijdt er een reportage aan. Alternatief nieuws, toen al. Het zijn en blijven gewoon stenen. Niets menselijks aan. Al intrigeert de ‘zoetwaterkwartsiet’ de Limburger al eeuwen. In menig volksverhaal zijn ze des duivels. In Zonhoven zijn ze een begrip als Holstenen. Het Atheneum in Hasselt bouwt er in 1904 een megalitisch heiligdom mee na. Vele gouwgenoten hebben ze nu nog als sierstuk in hun voortuin staan. Een steen mét verhaal dus. Na een Likona-lezing publiceren Guido Creemers en geoloog Roland Dreesen later dit jaar een wetenschappelijk artikel over de ‘Limburgse’ zoetwaterkwartsiet.