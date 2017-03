Rangers heeft nieuwe coach te pakken

De Schotse eersteklasser Rangers FC heeft met Pedro Caixinha een nieuwe coach aangesteld. De 46-jarige Portugees ondertekende in Glasgow een contract voor drie jaar, zo maakte de club zaterdag bekend.

In Ibrox Park wordt de Portugees de opvolger van de Engelsman Mark Warburton, die er vorige maand aan de deur werd gezet.

Rangers viert dit seizoen zijn rentree in de Schotse Premiership en staat met 27 wedstrijden op de teller met 46 punten op de derde plaats, met 33 punten minder dan leider Celtic. Die kloof kan zondag nog groter worden, want dan staat in Celtic Park de Old Firm op het programma, de beladen topper tussen de twee clubs uit Glasgow. Interim-coach Graeme Murty zit dan nog op de bank, Caixinha neemt pas maandag over.