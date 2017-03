Pairi Daiza gaat hoorns van neushoorns afzagen

BRUSSEL - De Henegouwse dierentuin Pairi Daiza heeft, nadat stropers op 6 maart een neushoorn in de Parijse dierentuin hadden gedood voor zijn hoorn, beslist om de hoorns van zijn neushoorns te reduceren. Dat heeft CEO Eric Domb zaterdagnamiddag laten weten in een bericht op de Facebookpagina van het park.

Domb wijst erop dat de Parijse dierentuin op 300 km van Pairi Daiza ligt, en dat de stropers nog niet gevat zijn. “Daarom heb ik aan onze dierenarts gevraagd om, bovenop de bestaande veiligheidsmaatregelen binnen Pairi Daiza, de hoorns van onze neushoorns te reduceren”, schrijft Domb.

Zoals onze nagels en haren bevat de hoorn van een neushoorn keratine, en groeit die dus steeds terug. Het reduceren van de hoorn “is dan ook pijnloos, snel toepasbaar en tijdelijk”, aldus Domb. “Naargelang de situatie in de toekomst kan deze procedure worden herhaald zonder de teruggroei van de hoorn in gevaar te brengen. Vele nationale parken in Afrika passen deze techniek reeds jaren toe en beschouwen dit als de meest efficiënte methode om de soort te beschermen tegen stroperij.”

“Streven naar nulrisico”

In Pairi Daiza gelden al langer veiligheidsmaatregelen en die blijven gehandhaafd. “Het risico bestaat dat die schurken actief blijven. Dit is een dreiging niet alleen voor het leven van onze neushoorns, maar ook voor hun verzorgers en het veiligheidspersoneel. We moeten blijven streven naar een nulrisico.” In Pairi Daiza verblijven drie volwassen neushoorns en een jong, dat op de dag van de aanslagen in Brussel geboren werd en de naam Sethemba (‘Hoop’ in het Swahili) kreeg.

De inval in Parijs was een primeur voor Europa, maar eerder waren er al een reeks hoorndiefstallen in musea over heel Europa.

De hoorn zou een afrodisiacale werking hebben en helpen in de behandeling van kankers, wat hem tot een gegeerd product maakt op de zwarte markt - tot 60.000 dollar per kilo. In Zuid-Afrika werden vorig jaar maar dan 1.000 neushoorns gestroopt.