“Ik bouwde het eerste huis met structuur van aluminium”

Vanaf vandaag is Klara-presentatrice Cara Van der Auwera (35) op TVL te zien in ‘Wonen’, het programma dat zijn negende jaargang ingaat met verhalen over de vastgoedmarkt, woon- en renovatie-ideeën en bijzondere architectuur. Cara is afkomstig van de Noorderkempen, studeerde in Antwerpen en woont in Gent. Maar ze heeft via haar vriend, operaregisseur Guy Joosten, ook een band met Limburg. En nu dus een programma op TVL, dat ook op ATV en TV Oost te zien is, met een eigen invulling van de vastgoedmarkt.