Trump “reageert” op populaire video ‘America first, the Netherlands second’

Wat als... de Amerikaanse president Donald Trump zou reageren op het ironische ‘America first, the Netherlands second’-filmpje dat de wereld rondging? Dan zou hij Nederland die tweede plek maar al te graag gunnen op één voorwaarde.

Het online campagnenetwerk Avaaz, dat zich richt op klimaatverandering, corruptie en dierenrechten, heeft een video gemaakt over Donald Trump. Op de beelden is te zien hoe Trump overweegt om Nederland de tweede plek te geven, naast de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president wil dat wel doen in de ironische video, maar dan moet het Nederlandse volk hem één ding beloven: ze moeten op Geert Wilders stemmen. Waarom? “Geerts haar is GREAT”, klinkt het. “Het is het tweede beste haar dat je OOIT zult zien.” Ook andere ‘kwaliteiten’ van de extreemrechtste Wilders komen aan bod: zo zou hij goed zijn in het “bannen van knuffelmarokkanen” en “het bouwen van muren”.

De achterliggende, politieke boodschap van Avaaz is nooit ver weg: “We wilden mensen laten zien dat ze moeten gaan stemmen met hun hart in plaats van met hun haat. Anders kunnen er gekke dingen gebeuren.”

De video werd al bijna 2 miljoen keer bekeken in slechts evenveel dagen.