VIDEO. Witsel scoort eerste doelpunt in China

Axel Witsel heeft zijn eerste doelpunt in de Chinese Super League gemaakt. De Rode Duivel zorgde zaterdag op de tweede speeldag voor de late gelijkmaker van zijn club Tianjin Quanjian bij Shanghai Shenhua. Hij trof in minuut 85 raak met een knappe volley na een hoekschop.

In het duel met de club van recordaankoop Carlos Tevez was er een belangrijke rol weggelegd voor Witsel. In minuut 24 beging Qin Sheng een erg smerige overtreding op de Rode Duivel en moest de thuisploeg met zijn tienen verder. Ondanks de numerieke minderheid kwam Shenhua een kwartier voor tijd op voorsprong via de Colombiaan Giovanni Moreno. Vijf minuten voor affluiten maakte Witsel gelijk.

Voordien had Witsel nog een smerige overtreding mogen incasseren.

Drie minuten na de gelijkmaker kreeg Tianjin nog een unieke mogelijkheid om de drie punten mee te grissen. De Braziliaan Alexandre Pato (ex-Milan en Chelsea) trapte een strafschop echter hoog over doel, de partij eindigde op een 1-1 gelijkspel. Witsel stond de volledige wedstrijd tussen de lijnen en kreeg tien minuten voor affluiten nog geel. Voor de voormalige Gouden Schoen en Tianjin Quanjian was het het eerste punt in de Super League, op speeldag één werd immers met 2-0 verloren bij Guangzhou R&F.