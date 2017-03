Het succes van ‘brolketen’ Action: Prulletjes zijn goud waard

Hasselt -

De groei van Action is niet te stoppen. Vorig jaar steeg de verkoop in de discountwinkels met 34 procent en openden bijna 200 nieuwe winkels de deuren. De Nederlandse keten is nu met 850 filialen aanwezig in zes Europese landen, waaronder België. In de volksmond ook wel ‘brolwinkels’ genoemd, maar dat wil CEO Sander van der Laan niet gezegd hebben. “Kwaliteit voor een lage prijs. Dat is waarom we al drie jaar na elkaar verkozen zijn tot Europese Retailer van het Jaar.”