Vzw fotografeert sterrenkindjes: “Enige herinnering die de ouders hebben”

Hasselt -

En plots staat je wereld stil. Zachtjes streel je de hele kleine vingertjes. Je geniet bij het zien van zoveel moois. En dat moois, hoe tragisch het is ook is, leggen de fotografen van de vzw Boven de Wolken vast. Zij maken foto’s van sterrenkindjes: baby’s die tijdens de zwangerschap, vlak voor of na de bevalling gestorven zijn. “Mooie foto’s zijn ontzettend belangrijk om te leren leven met dit verlies”, zeggen Liesbeth, Saartje, Charlotte en Nathalie, vier Limburgse fotografes van Boven de Wolken.