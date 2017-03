Waarom je zoeter slaapt in een blauwe kamer

De Amerikaanse psychologe Sally Augustin is de vrouw achter het bedrijfje Design with Science en geeft mensen tips om hun woning zo slim mogelijk in te richten op basis van wetenschappelijk onderzoek. Een slaapkamer, bijvoorbeeld, verf je het best in een zachtblauwe kleur.

De reden erachter is heel simpel: mensen associëren zachtblauw met een zacht kabbelend wateroppervlak en een blauwe hemel, wat je een rustig gevoel bezorgt. Met andere woorden: met een likje ingetogen blauw op de slaapkamermuren kan je na een lange werkdag optimaal ontspannen in de blauwe ruimte en dommel je zorgelozer in. Volgens studies mijd je beter paars: de kleur komt je nachtrust net niet ten goede.

Blauw is ook een toppertje in de keuken, zij het in kobalttinten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de kleur de eetlust zou onderdrukken. Voor een meer bruisende sfeer zijn oranje en rode tinten toppers, die wekken de eetlust net meer op. Kleurconsulenten zijn het erover eens dat geel in combinatie met groen niets is voor in de keuken omdat mensen het onbewust associëren met misselijkheid. Een zacht groen, met grijze ondertonen, is dan weer een voltreffer voor in het bureau omdat de natuurlijke kleur je concentratievermogen aanscherpt.

Roze badkamer

Sally legt aan lifestylesite PureWow ook nog uit waarom poederroze een goed idee is in de badkamer. De tint zou ertoe leiden dat elk huidtype op zijn mooist is als je in de spiegel kijkt. Felle kleuren zijn een no go omdat badkamers vaak klein zijn en optisch nog compacter kunnen lijken door flashy muren.

Nog op zoek naar een ideale kleur voor je leefruimte? Met warme zandkleuren zit je volgens de specialiste goed. Ze zijn een neutrale mix tussen energiek en rustgevend. Vind je dat alles nogal saai? Een accentkleurtje kan zeker, maar houd het dan op één muur om het dramatische - lees: beklemmende - effect te beperken.