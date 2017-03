Commissie aanslagen dagvaardt Grote Moskee: “Desnoods huiszoeking”

De onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22/3 heeft voor het eerst iemand officieel gedagvaard. Het gaat om Jamal Saleh Momenah, een Saoedi en de grote man achter de Grote Moskee in Brussel. Die moskee zou het radicale wahabisme in België verspreiden.

“Op mijn vraag is hij gedagvaard”, legt commissievoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) uit. “Hij ging niet in op officiële uitnodigingen om te komen getuigen.” Als Momenah volgende week woensdag zijn boekhouding niet bij heeft, zal die in beslag worden genomen. “Desnoods met een huiszoeking”, zegt Dewael.

