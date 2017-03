“Getalm met hervorming vennootschapsbelasting kost ons jobs”

Brussel - Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wijst in een interview met De Tijd CD&V met de vinger omdat de partij een hervorming van de vennootschapsbelasting in de weg staat. “Wie de hervorming tegenhoudt, moet weten dat dat jobs kost”, waarschuwt hij.

Sinds de CD&V de invoering van een hervorming van de vennootschapsbelasting koppelde aan een meerwaardebelasting, zit het dossier geblokkeerd. Het zit intussen in handen van premier Charles Michel. “Het zal voor 2018 zijn”, aldus Van Overtveldt over de hervorming.

De minister vreest dat het uitstel jobs gaat kosten. “Ik vrees van wel. Jobs worden gecreëerd op basis van het investeringsklimaat. Als dat niet goed is, komen er geen jobs bij”, zegt hij in de krant. “Daarom is het jammer dat één partij de hervorming heeft gekoppeld aan andere dossiers”, klink het nog.

Van Overtveldt wijst er nog op dat de hervorming wat hem betreft geld mag kosten. “Het moet niet budgettair neutraal zijn”.