Boompje langs E314 twee keer aangereden op twee weken tijd

Houthalen-Helchteren -

Langs de E314 in Houthalen is vrijdagavond laat een bestuurder geslipt. Het ongeval gebeurde omstreeks 22.35 uur in de richting van Lummen. Om een nog onduidelijke reden schoof zijn wagen van de rijbaan en ging de berm in. Daar knalde hij tegen een betonnen deksel om vervolgens door het struikgewas te schuiven. De auto kwam pas tot stilstand tegen een boompje.