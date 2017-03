Duitse politie sluit winkelcentrum: “Concrete aanwijzingen voor mogelijke aanslag”

In de Duitse stad Essen heeft de politie zaterdagochtend het winkelcentrum afgesloten. De autoriteiten hebben concrete aanwijzingen voor een mogelijke aanslag, zo meldt ‘Stern’.

“Wij beschikken over aanwijzingen waaruit we kunnen opmaken dat het koopcentrum het doelwit is van terreuraanslag”, aldus een woordvoerder van de politie. Alle toegangswegen, deuren en parkeerplaatsen zijn niet meer toegankelijk. Een klein leger agenten is ter plaatse. De politie “werkt met spoed de achtergrond van de terreurdreiging te achterhalen”.