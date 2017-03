Dit zijn de 12 finalisten van ‘The Band’

Vrijdag werden de twaalf plekjes voor de liveshows van ‘The Band’ verdeeld. Er waren nog 31 kandidaten in de running, waaronder drie Limburgers. Om zo’n plekje af te dwingen, moesten ze tonen dat ze in groep kunnen zingen. Dus waagden zeven kwartetjes en een trio zich opnieuw aan een Vlaamse klassieker. Uiteindelijk koos de vakjury zes Vlamingen: Alec Erreygers, Jannes Van Houtven, Brihans Gjini, Laurens Raveel, Glen Brackeva en zingende postbode Andy De Bisschop. Zij krijgen in de liveshows het gezelschap van Nederlanders Lennart Huijs, Kai Brasdorp, Job Dijsselbloem, Joost Boogmans, Jelle De Boon en Wytse Visser, die door de vakjury toch nog werd opgepikt nadat de publieksjury hem na zijn auditie terug naar huis had gestuurd. Limburgers Kristof, Jorre en Dennis werden niet geselecteerd.