Toxicoloog Jan Tytgat waarschuwt: “Paniekvoetbal is niet nodig, maar vervang rubberkorrels”

Leuven - Om de onderzoeksresultaten van de UHasselt te laten bestuderen, klopten we aan bij professor Jan Tytgat, diensthoofd van de afdeling toxicologie van de KU Leuven. Hij zegt verrast te zijn door de uiteenlopende resultaten van ons dossier over kunstgras op voetbalvelden en predikt het voorzichtigheidsprincipe. “Vermijd de rubberkorrels en kies voor het veilige alternatief.”

“De conclusies zijn voor minstens zeven Limburgse velden zorgwekkend, maar we moeten ook geen paniekvoetbal spelen. Omdat er ook alternatieven bestaan voor die rubberkorrels waar deze probleemmoleculen niet in voorkomen, is het aangeraden om deze te gebruiken.”

“Het RIVM, toch een gezaghebbend instituut in Nederland, heeft een studie gedaan waaruit blijkt dat het risico voor de gezondheid klein is. Maar er zijn een aantal risico’s waar ze niet naar gekeken hebben. Wanneer een kind een sliding doet en een wonde heeft, is de opname van deze kwalijke stoffen uiteraard vele malen groter dan bij een intacte huid. Het RIVM heeft in zijn studie ook niet gekeken naar warme omstandigheden in de zomer. Dan is er meer blootstelling van vluchtige stoffen die ons kunnen intoxiceren. De onderzoekers hebben evenmin gekeken naar het effect van de combinatie van al die stoffen, het zogenaamde mengseleffect. Die PAK’s, zware metalen, weekmakers, benzothiazolen,… We weten niet wat dat gecumuleerd kan geven. Dat wil dus zeggen dat we leven met een blinde vlek. Dan zeg ik uit voorzorg én omdat er alternatieven zijn: kies voor dat veilig materiaal.”

Lees het volledige interview met professor Tytgat hier.