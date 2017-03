Kankerverwekkende stoffen in elk kunstgrasveld

Hasselt -

In de rubberkorrels van alle onderzochte kunstgrasvelden zitten kankerverwekkende stoffen. Dat wordt bewezen door de chemische analyse van de Universiteit Hasselt op vraag van Het Belang van Limburg. Afhankelijk van welke norm voor consumentenproducten wordt gebruikt, telt Limburg in het beste geval 7 probleemvelden. Maar bij de strengste norm zitten alle onderzochte pleinen boven de maximumwaarde. Zeggen dat spelen op kunstgras met rubberkorrels schadelijk of onschadelijk is voor de gezondheid, is echter nog niet mogelijk. Daarvoor zijn er nog te veel vraagtekens, vooral omdat er verder wetenschappelijk onderzoek nodig is. Toxicologen pleiten daarom voor het voorzichtigheidsprincipe: “Op termijn moeten we stoppen met het gebruik van die rubberkorrels, er zijn alternatieven genoeg die geen schadelijke stoffen bevatten.”