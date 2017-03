Het risico van kunstgras: Rubberkorrels verdwijnen bijna overal in Limburg

De rubberkorrels die op de Limburgse kunstgrasvelden liggen, zullen op korte termijn grotendeels verdwijnen. De meeste gemeenten die hun toestemming hebben verleend aan het onderzoek van deze krant en de Universiteit Hasselt naar toxische stoffen in de korrels, hebben beslist om ze te vervangen. De gemeentebesturen kiezen voor een alternatief, uit het voorzichtigheidsprincipe of omdat de pleinen toch aan renovatie toe waren.

Na Houthalen-Helchteren gaat ook de stad Hasselt het rubbergranulaat op het kunstgrasveld aan de sporthal van Kiewit vervangen. En twee weken geleden had de stad Sint-Truiden al beslist om de rubberkorrels te verwijderen op de kunstgr g asvelden van Zepperen-Brustem en het sportcentrum Nieuw Sint-Truiden.



Andere gemeenten roepen niet op tot een speelverbod op de velden. Ze verwijzen allemaal naar een positief advies van het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid, en laten in tussentijd toe dat er op de velden gevoetbald wordt. Maar Genk, Bilzen, Maasmechelen, Riemst en voetbalclub KRC Genk gaan de rubberkorrels wel zo snel mogelijk opruimen en vervangen. In totaal zullen dan 16 van de 21 Limburgse kunstgrasvelden rubbervrij worden. In Tongeren en Alken en bij de voetbalclubs STVV (Sint-Truiden) en RC Hades (Hasselt) nemen ze voorlopig geen maatregelen.

