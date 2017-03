Thomas Buffel is bijna terug na "de gebeurtenis": "Nog één en ander verwerken”

Na zijn eerste volle vijfenveertig minuten in het eerste elftal, was het vrijdag ook tijd voor het eerste interview sinds wat Thomas Buffel “de gebeurtenis” is gaan noemen. Een babbel over voetbal, dat spreekt voor zich. Maar zijn sportieve prestaties kan de Genkse aanvoerder onmogelijk loskoppelen van het immense leed dat hij te verwerken krijgt.

“Het valt me zwaar dat ik zoveel tijd nodig heb om weer mijn beste niveau te halen. Ik wil zo graag de ploeg helpen. Iets teruggeven op het veld voor wat ze hier voor mij gedaan hebben.”

Lees het volledige interview hier.