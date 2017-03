VIDEO. Studenten leggen Onderwijsminister Crevits op de rooster

Ze was opgelucht dat de journalisten dit keer de vragen niet mochten stellen en enkel voor het vervoer moesten zorgen. Misschien toch een misrekening van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). Want het waren vier kritische jongeren - de studenten-vertegenwoordigers van PXL, UCLL, Luca en Universiteit Hasselt - die we met de resultaten van onze enquête in haar kabinet dropten.

Waarom in godsnaam een toelatingsproef voor unief of hogescholen? Moeten beursstudenten niet wat meer geld krijgen en vooral sneller? Mag KU Leuven wel reclame komen maken in Limburg? En vooral, hoe gaat een minister om met bakken kritiek na haar uitspraken over de betrokkenheid van allochtone ouders? “Oh, maar je raakt dat gewend, tegenwoordig kijk ik er zelfs naar uit om dat aan het parlement te gaan uitleggen. En, niet vergeten, er waren ook veel positieve reacties.”

