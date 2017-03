Maaseik -

Een mantelspeld van meer dan 2.800 jaar oud. Het is maar een van de voorwerpen die de Limburgse amateurarcheoloog Pascal Smeets uit Opoeteren naar boven haalde in de Ardennen. Gisteren werd Smeets er in de bloemetjes gezet voor zijn uitzonderlijke vondst. “Een bronsdepot met zo’n omvang en diversiteit werd nog niet vaak gevonden in België”, zegt archeoloog Luc Vanimpen.