Lied over neergestoken Femke al ruim 20.000 keer beluisterd

Lanaken - Slechts enkele goede vrienden en familieleden zullen vandaag (zaterdag) aanwezig zijn bij de crematie van Femke Wetzels. De 38-jarige tandartsassistente werd een week geleden door haar 63-jarige ex-partner met een mes doodgestoken. Op Facebook wordt momenteel een liedje over het leven van de jonge vrouw massaal gedeeld.

Vorige week vrijdag werd de 38-jarige Femke Wetzels in café Chaplin in Lanaken met een mes doodgestoken door haar ex-partner. De dood van de jonge vrouw lokte een golf van ongeloof en verdriet uit. De crematie vindt vandaag om 11.45 uur plaats in Nederlands-Limburg. “Het was de wens van haar mama om dit moeilijke moment in besloten kring te laten plaatsvinden, met alleen de familie en enkele goede vrienden.”

De rouwplechtigheid zal opgeluisterd worden met enkele liedjes. “We hebben gekozen voor liedjes die Femke graag hoorde. En ook voor een liedje dat speciaal voor haar is opgenomen. Je vindt het terug op Youtube”, aldus Maurice Grooten, een vriend van Femke. De pakkende songtekst over het leven van Femke wordt gezongen in het Limburgs dialect door Eric Ghelen en werd al meer dan 20.000 keer gestreamd.

De tekst in het plaatselijke dialect, luidt als volgt:

Femke

koeplét:

Dch wöws opnuj beginne

Dch wows weer dr veur goon

De hads nog zoevaol planne

Wows neet stél mie blieve stoon

Ch wél genete vaan mien leve

Is wats dch léts zachs

Mér t is dch neet gegeve

’T geit neet door gans oonverwachs

Dit is neet te verkroppe

Dit is gewoen n straof

Mér dien herrineringe

Die neump us geine aof

Dch waors n zonnestraolke

‘N roes in volle bleui

Veer goon dch misse leeve femke

Adieux

Refrein :

Femke leve sjat dit deit zoén peijn

Dien leve waor te kort, te snel veurbeij

Wat dch is euverkaome

Had ech niemes oets verwach

Wat veer noets goon vergete

Is diene leeve lach

Koeplét :

Diech heels zoe vaan t leve

Dch leets dch lekker goon

Eederein dee zaog dch gere

Kös gein feeske euversloon

Dch kös vaan eederein geneete

Mér veer genoote aoch vaan diech

Wat veer noets mie vergete

Is dee levens lös vaan diech