Hechtel-Eksel -

Het zijn spannende dagen voor Johan Leppens (35) en Elke Derwael (31) uit Hechtel-Eksel. Op 1 februari lieten ze alles in België achter om hun grote droom na te jagen: een B&B voor mensen met een beperking in het Spaanse Calpe. Maar er is nog een struikelblok: met nog vijftien dagen te gaan moeten ze via crowdfunding nog 7.640 euro inzamelen om hun vakantiehuisje aan te passen aan de noden van hun gasten.