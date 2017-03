Vrachtwagen kantelt en verliest zijn lading bakstenen... op de auto ernaast

Vier wagens stonden in China voor een rood licht, toen er een vrachtwagen met een lading bakstenen probeerde aan te sluiten in de rij. De chauffeur bedacht zich echter en probeerde om een zilveren Mercedes voorbij te steken langs de rechterkant, maar dat brak hem zuur op. De vrachtwagen kon niet passeren waardoor de volledige lading kantelde en alle bakstenen terechtkwamen op de Mercedes. De auto was helemaal bedolven en kon nergens meer naartoe. Het is niet geweten of er gewonden waren bij het ongeval.